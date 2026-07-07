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Festival des Grands Lacs du Morvan à Lormes Eglise Saint Alban Lormes

mercredi 15 juillet 2026 · Eglise Saint Alban · Lormes

Festival des Grands Lacs du Morvan à Lormes Eglise Saint Alban Lormes

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Eglise Saint Alban
Adresse
9 Rue du Champ-Monot
Ville
58140 Lormes
Département
Nièvre
Tarif
Tarif réduit Tarif réduit

Lormes

Festival des Grands Lacs du Morvan à Lormes

Eglise Saint Alban 9 Rue du Champ-Monot Lormes Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:00:00
fin : 2026-07-15 22:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Les quatre saisons Vivaldi Eglise de Lormes, 20h

Le Festival des Grands Lacs du Morvan est un festival de musique itinérant. Chaque année, une équipe artistique est invitée à collaborer à l’édification de projets musicaux et scéniques originaux. Déployé sur plusieurs communes du Morvan, et dans des lieux qui n’ont pas toujours accès à une offre culturelle importante, le festival souhaite rapprocher la musique dite savante (baroque, classique) des musiques traditionnelles et créer un lien fort avec les habitants du Morvan.

Jean-Marc Phillips, violoniste reconnu du Trio Wanderer, rejoint le nouvel orchestre baroque Orchestre 415, formation originale mêlant professionnels, étudiants et amateurs, pour interpréter l’une des œuvres les plus emblématiques de Antonio Vivaldi, Les Quatre Saisons. Pour ses débuts au violon baroque, il promet un concert à la fois passionnant et plein d’enthousiasme..

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Eglise Saint Alban 9 Rue du Champ-Monot Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   cadencesdumorvan@gmail.com

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English : Festival des Grands Lacs du Morvan à Lormes

L’événement Festival des Grands Lacs du Morvan à Lormes Lormes a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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