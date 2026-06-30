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AGENDA · Lormes

Vide grenier Lormes

dimanche 12 juillet 2026 · Lormes

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
06:00:00
Adresse
Route d'Avallon
Ville
58140 Lormes
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

Lormes

Vide grenier

Route d’Avallon Lormes Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 06:00:00
fin : 2026-07-12 17:00:00

Date(s) :
2026-07-12

“Vide grenier de la Rte d’Avallon” à Lormes.

De 6h à 17h, emplacements gratuits.

Ass les Hauts de Lormes et les commerçants de la Route d’Avallon.

A 11h, concert surprise. Buvette et restauration sur place.

Venez chiner, dénicher et passer une belle journée en famille ou entre amis.   .

Route d’Avallon Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 13 84 21 

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Lormes a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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