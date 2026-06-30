Vide grenier Lormes
dimanche 12 juillet 2026 · Lormes
Informations pratiques
Lormes
Vide grenier
Route d’Avallon Lormes Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 06:00:00
fin : 2026-07-12 17:00:00
Date(s) :
2026-07-12
“Vide grenier de la Rte d’Avallon” à Lormes.
De 6h à 17h, emplacements gratuits.
Ass les Hauts de Lormes et les commerçants de la Route d’Avallon.
A 11h, concert surprise. Buvette et restauration sur place.
Venez chiner, dénicher et passer une belle journée en famille ou entre amis. .
Route d’Avallon Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 13 84 21
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Lormes a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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