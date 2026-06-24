Concert Sonia et Nigel La Zone Bleue Lormes
Concert Sonia et Nigel La Zone Bleue Lormes samedi 18 juillet 2026.
Lormes
Concert Sonia et Nigel
La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18 15:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Pour Un Week-End à Lormes , nous aurons le plaisir d’accueillir le duo folk néo-zélandais SONIA ET NIGEL. Sonia au chant et au ukulélé et Nigel à la guitare à 7 cordes mêleront à leurs compositions originales des chansons françaises, néo-zélandaises et américaines inspirées par leurs voyage à travers le monde. .
La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 33 60 36
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English : Concert Sonia et Nigel
L’événement Concert Sonia et Nigel Lormes a été mis à jour le 2026-06-24 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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