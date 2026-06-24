Concert Sonia et Nigel La Zone Bleue Lormes

Lormes

Concert Sonia et Nigel

La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18 15:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Pour Un Week-End à Lormes , nous aurons le plaisir d’accueillir le duo folk néo-zélandais SONIA ET NIGEL. Sonia au chant et au ukulélé et Nigel à la guitare à 7 cordes mêleront à leurs compositions originales des chansons françaises, néo-zélandaises et américaines inspirées par leurs voyage à travers le monde. .

La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 33 60 36

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English : Concert Sonia et Nigel

L’événement Concert Sonia et Nigel Lormes a été mis à jour le 2026-06-24 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)