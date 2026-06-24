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Concert Sonia et Nigel La Zone Bleue Lormes

Concert Sonia et Nigel La Zone Bleue Lormes samedi 18 juillet 2026.

Lieu
La Zone Bleue
Adresse
12 Rue Paul Barreau
Ville
58140 Lormes
Département
Nièvre
Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Lormes

Concert Sonia et Nigel

La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18 15:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Pour Un Week-End à Lormes , nous aurons le plaisir d’accueillir le duo folk néo-zélandais SONIA ET NIGEL. Sonia au chant et au ukulélé et Nigel à la guitare à 7 cordes mêleront à leurs compositions originales des chansons françaises, néo-zélandaises et américaines inspirées par leurs voyage à travers le monde.   .

La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 33 60 36 

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English : Concert Sonia et Nigel

L’événement Concert Sonia et Nigel Lormes a été mis à jour le 2026-06-24 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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