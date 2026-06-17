Lormes

Les voies Antiques en Fêtes

Salle des Fêtes Lormes Nièvre

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 08:00:00

fin : 2026-07-19 19:15:00

Date(s) :

2026-07-19

Les voies Antiques en fêtes à GIEN-SUR-CURE .Balades théâtrales le matin. Accompagnés de deux guides vous ferez une balade d’environ 4km agrémentée de quatre saynètes et d’un conte. La balade dure environ 3 heures. Cinq départs toutes les demi heures le matin entre 8h30 et 10h30. Et l’après midi quatre saynètes se jouent dans le village. Quatre groupes sont accompagnés par deux guides se déplacent pour aller voir les saynètes. .

Salle des Fêtes Lormes 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 12 87 45 laiviehaute@orange.fr

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English : Les voies Antiques en Fêtes

L’événement Les voies Antiques en Fêtes Lormes a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs