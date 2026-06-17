Les voies Antiques en Fêtes Lormes
Les voies Antiques en Fêtes Lormes dimanche 19 juillet 2026.
Lormes
Les voies Antiques en Fêtes
Salle des Fêtes Lormes Nièvre
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:00:00
fin : 2026-07-19 19:15:00
Date(s) :
2026-07-19
Les voies Antiques en fêtes à GIEN-SUR-CURE .Balades théâtrales le matin. Accompagnés de deux guides vous ferez une balade d’environ 4km agrémentée de quatre saynètes et d’un conte. La balade dure environ 3 heures. Cinq départs toutes les demi heures le matin entre 8h30 et 10h30. Et l’après midi quatre saynètes se jouent dans le village. Quatre groupes sont accompagnés par deux guides se déplacent pour aller voir les saynètes. .
Salle des Fêtes Lormes 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 12 87 45 laiviehaute@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les voies Antiques en Fêtes
L’événement Les voies Antiques en Fêtes Lormes a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
À voir aussi à Lormes (Nièvre)
- Ateliers de Création de Bijoux Place François Mitterrand Lormes 24 juin 2026
- Brocante Lormes 27 juin 2026
- Visite commentée de la ville de Lormes Office de Tourisme Lormes 7 juillet 2026
- Course de Côte Lormes Lormes 11 juillet 2026
- Et si vous découvriez le quotidien d’un agriculteur… hameaux du villages Lormes 11 juillet 2026