Atelier pour les petits autour du Printemps Rue Henri Bachelin Lormes

Atelier pour les petits autour du Printemps

Rue Henri Bachelin Bibliothèque Lormes Nièvre

2026-03-25

Un p’tit nez qui frétille, une fleur qui chatouille… Et si on se glissait dans une bulle de printemps pour écouter les secrets de la nature qui s’éveille ? .

Rue Henri Bachelin Bibliothèque Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr

