Atelier Bébés Lecteurs Rue Henri Bachelin Lormes mercredi 15 octobre 2025.

Rue Henri Bachelin Bibliothèque Lormes Nièvre

Début : 2025-10-15 09:30:00
fin : 2025-10-15 11:30:00

2025-10-15

Lectures et activités adaptées aux tout-petits. De quoi développer leur imagination et leur motricité !
Atelier gratuit ouvert au Relais Petite Enfance et aux enfants de 0-3 ans accompagnés de leurs parents. En partenariat avec Lire et Faire Lire.   .

Rue Henri Bachelin Bibliothèque Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   bibliotheques@ccmorvan.fr

