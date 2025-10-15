Atelier Bébés Lecteurs Rue Henri Bachelin Lormes
Atelier Bébés Lecteurs Rue Henri Bachelin Lormes mercredi 15 octobre 2025.
Atelier Bébés Lecteurs
Rue Henri Bachelin Bibliothèque Lormes Nièvre
Gratuit
Début : 2025-10-15 09:30:00
fin : 2025-10-15 11:30:00
2025-10-15
Lectures et activités adaptées aux tout-petits. De quoi développer leur imagination et leur motricité !
Atelier gratuit ouvert au Relais Petite Enfance et aux enfants de 0-3 ans accompagnés de leurs parents. En partenariat avec Lire et Faire Lire. .
Rue Henri Bachelin Bibliothèque Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr
