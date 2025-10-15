Atelier Bébés Lecteurs Rue Henri Bachelin Lormes

Atelier Bébés Lecteurs Rue Henri Bachelin Lormes mercredi 15 octobre 2025.

Atelier Bébés Lecteurs

Rue Henri Bachelin Bibliothèque Lormes Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15 09:30:00

fin : 2025-10-15 11:30:00

Date(s) :

2025-10-15

Lectures et activités adaptées aux tout-petits. De quoi développer leur imagination et leur motricité !

Atelier gratuit ouvert au Relais Petite Enfance et aux enfants de 0-3 ans accompagnés de leurs parents. En partenariat avec Lire et Faire Lire. .

Rue Henri Bachelin Bibliothèque Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr

English : Atelier Bébés Lecteurs

German : Atelier Bébés Lecteurs

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Bébés Lecteurs Lormes a été mis à jour le 2025-10-02 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)