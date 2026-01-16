16e Fête du Jeu Lormoise Lormes

Centre social Lormes Nièvre

Tarif : – – EUR

Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30 18:00:00

2026-05-30

16e Fête du Jeu Lormoise Centre Social. De 14h30 à 18h “ vive la campagne”. Allée Adrien Silvain sur la pelouse à côté de l’école primaire (maquillage, échecs, pêche aux canards, grands jeux de bois, buvette & crêpes…), dans le jardin partagé (des jeux sur la Nature et le jardin), dans la cour de l’école maternelle (course de tracteurs à pédales), sur la parking du Centre Social (course de tracteurs télécommandés, lancer de hâches), devant le Centre Social (jeux de lancer), balade à   .

Centre social Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   contact@cs-lormes.fr

