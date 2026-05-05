Atelier lecture et jeux à l’EHPAD EHPAD Lormes

Lormes

Atelier lecture et jeux à l’EHPAD

EHPAD 8, rue du Panorama Lormes Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 14:30:00

fin : 2026-05-26 15:30:00

Date(s) :

2026-05-26

Cette année, nous partons en voyage à la découverte de différents pays à travers un quiz, des musiques et des lectures. .

EHPAD 8, rue du Panorama Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 20 73 bibliotheques@ccmorvan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier lecture et jeux à l’EHPAD

L’événement Atelier lecture et jeux à l’EHPAD Lormes a été mis à jour le 2026-04-29 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)