Atelier lecture et jeux à l’EHPAD EHPAD Lormes
Atelier lecture et jeux à l’EHPAD EHPAD Lormes mardi 26 mai 2026.
Lormes
Atelier lecture et jeux à l’EHPAD
EHPAD 8, rue du Panorama Lormes Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 14:30:00
fin : 2026-05-26 15:30:00
Date(s) :
2026-05-26
Cette année, nous partons en voyage à la découverte de différents pays à travers un quiz, des musiques et des lectures. .
EHPAD 8, rue du Panorama Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 20 73 bibliotheques@ccmorvan.fr
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English : Atelier lecture et jeux à l’EHPAD
L’événement Atelier lecture et jeux à l’EHPAD Lormes a été mis à jour le 2026-04-29 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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