Concerts Bluegrass La Zone Bleue Lormes

Lormes

Concerts Bluegrass

La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:30:00

fin : 2026-05-30 22:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Concerts Bluegrass Blue Morning Train à 19h30 et Les Bustarins à 21H La Zone Bleue. .

La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 33 60 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concerts Bluegrass

L’événement Concerts Bluegrass Lormes a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs