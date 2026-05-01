Concerts Bluegrass La Zone Bleue Lormes
Concerts Bluegrass La Zone Bleue Lormes samedi 30 mai 2026.
Lormes
Concerts Bluegrass
La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-05-30 22:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Concerts Bluegrass Blue Morning Train à 19h30 et Les Bustarins à 21H La Zone Bleue. .
La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 33 60 36
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English : Concerts Bluegrass
L’événement Concerts Bluegrass Lormes a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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