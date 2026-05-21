L’expo idéale Ecole élémentaire Lormes

Lormes

L’expo idéale

Ecole élémentaire 3 Pl. des Roches Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 17:00:00

fin : 2026-06-05 19:00:00

Date(s) :

2026-06-05

L’expo idéale à Lormes. Tous les élèves du secteur Lormes-Brassy-Saint André-Gâcogne-Dun les places se réunissent pour présenter leur exposition collective. A 17h à l’école élémentaire de Lormes. Buvette sur place. .

Ecole élémentaire 3 Pl. des Roches Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 31 55

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English : L’expo idéale

L’événement L’expo idéale Lormes a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs