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L’expo idéale Ecole élémentaire Lormes

L’expo idéale Ecole élémentaire Lormes vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Ecole élémentaire

Adresse : 3 Pl. des Roches

Ville : 58140 Lormes

Département : Nièvre

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Lormes

L’expo idéale

Ecole élémentaire 3 Pl. des Roches Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 17:00:00
fin : 2026-06-05 19:00:00

Date(s) :
2026-06-05

L’expo idéale à Lormes. Tous les élèves du secteur Lormes-Brassy-Saint André-Gâcogne-Dun les places se réunissent pour présenter leur exposition collective. A 17h à l’école élémentaire de Lormes. Buvette sur place.   .

Ecole élémentaire 3 Pl. des Roches Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 31 55 

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English : L’expo idéale

L’événement L’expo idéale Lormes a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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