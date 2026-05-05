Inauguration de la galerie Lune de Verre 18 rue du Pont National Lormes
Inauguration de la galerie Lune de Verre 18 rue du Pont National Lormes samedi 9 mai 2026.
Lormes
Inauguration de la galerie Lune de Verre
18 rue du Pont National (Anciennement galerie Didi de Mars) Lormes Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 18:00:00
fin : 2026-05-09 20:00:00
Date(s) :
2026-05-09
La galerie La Bank de Henk Slomp et L’Espace Didi de Mars se mêlent au sein de La Cour des Miracles sans perdre leur propre couleur et ouvrent la galerie Lune de Verre, un espace entièrement reconstruit.
Le noir ébène vivifie le rose bonbon, et les sculptures en métal, bronze et verre, ainsi que les suspensions, s’habillent de la brillance des luminaires de Henk Slomp, tandis que les photographies de Gisèle Didi se condensent.
Une face murale d’autoportraits invite à découvrir, dans le deuxième espace, les portraits. Puis, les visiteur·euses peuvent déambuler dans la cour, où l’on trouve des sculptures et des installations sur deux niveaux.
De nombreux projets sont en réflexion et occuperont intensivement les espaces dans le futur.
Inauguration de Lune de verre, samedi 9 mai à 18h.
Ouverture du mercredi au samedi, de 10h à 12h30 et de 15h00 à 18h30 .
18 rue du Pont National (Anciennement galerie Didi de Mars) Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 03 13 24
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English : Inauguration de la galerie Lune de Verre
L’événement Inauguration de la galerie Lune de Verre Lormes a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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