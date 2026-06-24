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Concert Pme Jazz Trio La Zone Bleue Lormes

Concert Pme Jazz Trio La Zone Bleue Lormes vendredi 31 juillet 2026.

Lieu
La Zone Bleue
Adresse
12 Rue Paul Barreau
Ville
58140 Lormes
Département
Nièvre
Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Lormes

Concert Pme Jazz Trio

La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31 23:59:00

Date(s) :
2026-07-31

Notre fameux trio, Patrick, Martine et Eric feront vibrer jazz et bossa avec leur saxo, leur guitare, leur batterie et tout leur talent.   .

La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 33 60 36 

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English : Concert Pme Jazz Trio

L’événement Concert Pme Jazz Trio Lormes a été mis à jour le 2026-06-24 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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