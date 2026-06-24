Concert Pme Jazz Trio La Zone Bleue Lormes

Lormes

Concert Pme Jazz Trio

La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:00:00

fin : 2026-07-31 23:59:00

Date(s) :

2026-07-31

Notre fameux trio, Patrick, Martine et Eric feront vibrer jazz et bossa avec leur saxo, leur guitare, leur batterie et tout leur talent. .

La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 33 60 36

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English : Concert Pme Jazz Trio

L’événement Concert Pme Jazz Trio Lormes a été mis à jour le 2026-06-24 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)