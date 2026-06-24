Concert Pme Jazz Trio La Zone Bleue Lormes
Concert Pme Jazz Trio La Zone Bleue Lormes vendredi 31 juillet 2026.
Lormes
Concert Pme Jazz Trio
La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31 23:59:00
Date(s) :
2026-07-31
Notre fameux trio, Patrick, Martine et Eric feront vibrer jazz et bossa avec leur saxo, leur guitare, leur batterie et tout leur talent. .
La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 33 60 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Pme Jazz Trio
L’événement Concert Pme Jazz Trio Lormes a été mis à jour le 2026-06-24 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Lormes (Nièvre)
- Piano vélo Tour de France Le Début du Monde conte musical tous publics Le Relai.s des Futurs Lormes 30 juin 2026
- Festival participatif au profit des enfants Lormes 4 juillet 2026
- Visite commentée de la ville de Lormes Office de Tourisme Lormes 7 juillet 2026
- Et si vous découvriez le quotidien d’un agriculteur… hameaux du villages Lormes 11 juillet 2026
- Course de Côte Lormes Lormes 11 juillet 2026