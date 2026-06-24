Concert Raytropic Combo La Zone Bleue Lormes
Concert Raytropic Combo La Zone Bleue Lormes samedi 1 août 2026.
Lormes
Concert Raytropic Combo
La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:00:00
fin : 2026-08-01 23:59:00
Date(s) :
2026-08-01
Symbole de la rencontre de Raymond, auteur compositeur puisant dans ses racines africaines et caribéennes, des musiciens du groupe Hot Spot ( funk-disco-rock), de Patrick Polixène, artiste aux multiples influences, du percussioniste Jean-Marc Cullman et de Raphaël, cet ensemble nous promet, à travers un répertoire constitué de compositions originales et de reprises caribéennes, une soirée ensoleillée pleine de gaité et de chaleur. .
La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 33 60 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Raytropic Combo
L’événement Concert Raytropic Combo Lormes a été mis à jour le 2026-06-24 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Lormes (Nièvre)
- Visite commentée de la ville de Lormes Office de Tourisme Lormes 7 juillet 2026
- Course de Côte Lormes Lormes 11 juillet 2026
- Et si vous découvriez le quotidien d’un agriculteur… hameaux du villages Lormes 11 juillet 2026
- Fête Nationale Place François Mitterrand Lormes 13 juillet 2026
- Brocante Camping de l’étang du Goulot Lormes 14 juillet 2026