Concert Raytropic Combo La Zone Bleue Lormes

Lormes

Concert Raytropic Combo

La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:00:00

fin : 2026-08-01 23:59:00

Date(s) :

2026-08-01

Symbole de la rencontre de Raymond, auteur compositeur puisant dans ses racines africaines et caribéennes, des musiciens du groupe Hot Spot ( funk-disco-rock), de Patrick Polixène, artiste aux multiples influences, du percussioniste Jean-Marc Cullman et de Raphaël, cet ensemble nous promet, à travers un répertoire constitué de compositions originales et de reprises caribéennes, une soirée ensoleillée pleine de gaité et de chaleur. .

La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 33 60 36

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English : Concert Raytropic Combo

L’événement Concert Raytropic Combo Lormes a été mis à jour le 2026-06-24 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)