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Concert Raytropic Combo La Zone Bleue Lormes

Concert Raytropic Combo La Zone Bleue Lormes samedi 1 août 2026.

Lieu
La Zone Bleue
Adresse
12 Rue Paul Barreau
Ville
58140 Lormes
Département
Nièvre
Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Lormes

Concert Raytropic Combo

La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:00:00
fin : 2026-08-01 23:59:00

Date(s) :
2026-08-01

Symbole de la rencontre de Raymond, auteur compositeur puisant dans ses racines africaines et caribéennes, des musiciens du groupe Hot Spot ( funk-disco-rock), de Patrick Polixène, artiste aux multiples influences, du percussioniste Jean-Marc Cullman et de Raphaël, cet ensemble nous promet, à travers un répertoire constitué de compositions originales et de reprises caribéennes, une soirée ensoleillée pleine de gaité et de chaleur.   .

La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 33 60 36 

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English : Concert Raytropic Combo

L’événement Concert Raytropic Combo Lormes a été mis à jour le 2026-06-24 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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