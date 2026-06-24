Concert Acid’Cyprine et Diaporama La Zone Bleue Lormes

Lormes

Concert Acid’Cyprine et Diaporama

La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:00:00

fin : 2026-08-08 23:59:00

Date(s) :

2026-08-08

2 concerts ce soir! En première partie, un trio féminin, Acid’Cyprine nous balancera un rock’n’roll garage power pop brut qui puise son énergie dans l’urgence, l’amitié et le plaisir de jouer fort. En deuxième partie, Diaporama chante des airs rock et pop originaux, tantôt mélodiques et mélancoliques, tantôt énervés et saccadés. .

La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 33 60 36

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English : Concert Acid’Cyprine et Diaporama

L’événement Concert Acid’Cyprine et Diaporama Lormes a été mis à jour le 2026-06-24 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)