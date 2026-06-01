Concert Penny Lies et Arthel La Zone Bleue Lormes

Lormes

Concert Penny Lies et Arthel

La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Concert pop folk. Un voyage musical en deux parties: Penny Lies nous embarque dans son monde intimiste en première partie puis Arthel en seconde partie divague entre compositions poétiques et reprises symboliques. .

La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 33 60 36

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English : Concert Penny Lies et Arthel

L’événement Concert Penny Lies et Arthel Lormes a été mis à jour le 2026-06-08 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)