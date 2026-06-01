Concert Penny Lies et Arthel La Zone Bleue Lormes
Concert Penny Lies et Arthel La Zone Bleue Lormes samedi 13 juin 2026.
Lormes
Concert Penny Lies et Arthel
La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Concert pop folk. Un voyage musical en deux parties: Penny Lies nous embarque dans son monde intimiste en première partie puis Arthel en seconde partie divague entre compositions poétiques et reprises symboliques. .
La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 33 60 36
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English : Concert Penny Lies et Arthel
L’événement Concert Penny Lies et Arthel Lormes a été mis à jour le 2026-06-08 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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