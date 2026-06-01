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Concert Penny Lies et Arthel La Zone Bleue Lormes

Concert Penny Lies et Arthel La Zone Bleue Lormes samedi 13 juin 2026.

Lieu : La Zone Bleue

Adresse : 12 Rue Paul Barreau

Ville : 58140 Lormes

Département : Nièvre

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Lormes

Concert Penny Lies et Arthel

La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Concert pop folk. Un voyage musical en deux parties: Penny Lies nous embarque dans son monde intimiste en première partie puis Arthel en seconde partie divague entre compositions poétiques et reprises symboliques.   .

La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 33 60 36 

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English : Concert Penny Lies et Arthel

L’événement Concert Penny Lies et Arthel Lormes a été mis à jour le 2026-06-08 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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