concert en plein air Camping de l’étang du Goulot Lormes
concert en plein air Camping de l’étang du Goulot Lormes mercredi 12 août 2026.
concert en plein air
Camping de l’étang du Goulot 2 Rue des Campeurs Lormes Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12 19:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Vivez l’été en musique à Lormes!
Venez profiter de plusieurs concerts en plein air au camping de l’Etang du Goulot à Lormes.
Au programme, des groupes variés et des artistes passionnés.
Que vous veniez en famille, entre amis, ou bien seuls, les soirées concerts sont les évènements à ne pas manquer cet été à Lormes!
Venez nombreux!
Programme 12 aout 2026 .
Camping de l’étang du Goulot 2 Rue des Campeurs Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté campingdugoulot@gmail.com
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English : concert en plein air
L’événement concert en plein air Lormes a été mis à jour le 2026-03-26 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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