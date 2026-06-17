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Marché du Livre ancien Place François Mitterrand Lormes

Marché du Livre ancien Place François Mitterrand Lormes dimanche 9 août 2026.

Lieu : Place François Mitterrand

Adresse : Marché couvert

Ville : 58140 Lormes

Département : Nièvre

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Lormes

Marché du Livre ancien

Place François Mitterrand Marché couvert Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:30:00
fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Marché du Livre Ancien
Sous le marché couvert
Livres anciens, d’occasion, papiers, BD, reliures 8h30-17h30   .

Place François Mitterrand Marché couvert Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 73 33 38 

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English : Marché du Livre ancien

L’événement Marché du Livre ancien Lormes a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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