Marché du Livre ancien Place François Mitterrand Lormes
Marché du Livre ancien Place François Mitterrand Lormes dimanche 9 août 2026.
Lormes
Marché du Livre ancien
Place François Mitterrand Marché couvert Lormes Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:30:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Marché du Livre Ancien
Sous le marché couvert
Livres anciens, d’occasion, papiers, BD, reliures 8h30-17h30 .
Place François Mitterrand Marché couvert Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 73 33 38
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English : Marché du Livre ancien
L’événement Marché du Livre ancien Lormes a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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