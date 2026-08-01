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AGENDA · Lormes

Chasse aux énigmes Lormoise Marché couvert Lormes

samedi 8 août 2026 · Marché couvert · Lormes

Chasse aux énigmes Lormoise Marché couvert Lormes

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Marché couvert
Adresse
Le bourg
Ville
58140 Lormes
Département
Nièvre
Tarif
0 0 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Lormes

Chasse aux énigmes Lormoise

Marché couvert Le bourg Lormes Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:30:00
fin : 2026-08-08 17:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Chasse aux énigmes Lormoise organisée par Danse Passion. Rendez vous à 14h30, au Marché couvert, départ à 15h, fin du jeu à 17h. Perspicacité, Observation,Intuition afin de découvrir 14 lieux emblématiques de Lormes et de son histoire. Ouvert à tous.. Nombreux lots, buvette et pâtisserie.   .

Marché couvert Le bourg Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 87 62 03 

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English : Chasse aux énigmes Lormoise

L’événement Chasse aux énigmes Lormoise Lormes a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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