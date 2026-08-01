Djawn en concert Le Relai.s des Futurs Lormes

vendredi 7 août 2026 · Le Relai.s des Futurs · Lormes

Informations pratiques

Lormes

Djawn en concert

Le Relai.s des Futurs 15 Avenue du 8 Mai 1945 Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:30:00

fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :

2026-08-07

”Djawn” à Lormes. En concert, Blues’n rhythm, à partir de 20h30. .

Le Relai.s des Futurs 15 Avenue du 8 Mai 1945 Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté info@lerelaisdesfuturs.com

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English : Djawn en concert

L’événement Djawn en concert Lormes a été mis à jour le 2026-07-29 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)