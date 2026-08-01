AGENDA · Lormes
Djawn en concert Le Relai.s des Futurs Lormes
vendredi 7 août 2026 · Le Relai.s des Futurs · Lormes
Informations pratiques
Lormes
Djawn en concert
Le Relai.s des Futurs 15 Avenue du 8 Mai 1945 Lormes Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07 23:00:00
Date(s) :
2026-08-07
”Djawn” à Lormes. En concert, Blues’n rhythm, à partir de 20h30. .
Le Relai.s des Futurs 15 Avenue du 8 Mai 1945 Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté info@lerelaisdesfuturs.com
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English : Djawn en concert
L’événement Djawn en concert Lormes a été mis à jour le 2026-07-29 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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