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AGENDA · Lormes

Concours de pétanque Lormes

dimanche 9 août 2026 · Lormes

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
Etang du Goulot
Ville
58140 Lormes
Département
Nièvre
Tarif

Lormes

Concours de pétanque

Etang du Goulot Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 13:30:00
fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Concours de pétanque AAPPMA Le Gardon Lormois Etang du Goulot. Inscription sur place à 13h30.
Début à 14h. Un lot à chaque participant. Buvette   .

Etang du Goulot Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 31 55 

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Lormes a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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