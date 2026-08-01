Informations pratiques

Lormes

Concours de pétanque

Etang du Goulot Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 13:30:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Concours de pétanque AAPPMA Le Gardon Lormois Etang du Goulot. Inscription sur place à 13h30.

Début à 14h. Un lot à chaque participant. Buvette .

Etang du Goulot Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 31 55

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Lormes a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs