AGENDA · Lormes
Concours de pétanque Lormes
dimanche 9 août 2026 · Lormes
Informations pratiques
Lormes
Concours de pétanque
Etang du Goulot Lormes Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 13:30:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Concours de pétanque AAPPMA Le Gardon Lormois Etang du Goulot. Inscription sur place à 13h30.
Début à 14h. Un lot à chaque participant. Buvette .
Etang du Goulot Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 31 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Lormes a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
À voir aussi à Lormes (Nièvre)
- Concert en plein air Camping de l’étang du Goulot Lormes 5 août 2026
- Concert Les Darons La Zone Bleue Lormes 7 août 2026
- Concert Acid’Cyprine et Diaporama La Zone Bleue Lormes 8 août 2026
- Marché du Livre ancien Place François Mitterrand Lormes 9 août 2026
- Visite commentée à Lormes en Néerlandais Office de tourisme Lormes 12 août 2026