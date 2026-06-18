Atelier d’art créatif au tiers-lieu Amassa LOURDES Lourdes

Lourdes

Atelier d’art créatif au tiers-lieu Amassa

LOURDES 19 Avenue du Général Baron Maransin Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 15:00:00

fin : 2026-08-29 17:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Atelier d’art créatif peinture abstraite

Un atelier pour laisser parler l’intuition, jouer avec les formes et traduire ses émotions en gestes et en couleurs.

Dès 9 ans. Participation libre à partir de 3 €

Renseignements aux coordonnées indiquées.

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LOURDES 19 Avenue du Général Baron Maransin Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 46 38 89 96

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English :

Creative Art Workshop: Abstract Painting

A workshop where you can let your intuition guide you, play with shapes, and express your emotions through brushstrokes and colors.

Ages 9 and up. Donation-based participation starting at 3 ?

For more information, please contact us at the numbers listed.

L’événement Atelier d’art créatif au tiers-lieu Amassa Lourdes a été mis à jour le 2026-06-18 par OT de Lourdes|CDT65