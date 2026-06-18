Atelier d’art créatif au tiers-lieu Amassa LOURDES Lourdes
Atelier d’art créatif au tiers-lieu Amassa LOURDES Lourdes samedi 29 août 2026.
Lourdes
Atelier d’art créatif au tiers-lieu Amassa
LOURDES 19 Avenue du Général Baron Maransin Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 15:00:00
fin : 2026-08-29 17:30:00
Date(s) :
2026-08-29
Atelier d’art créatif peinture abstraite
Un atelier pour laisser parler l’intuition, jouer avec les formes et traduire ses émotions en gestes et en couleurs.
Dès 9 ans. Participation libre à partir de 3 €
Renseignements aux coordonnées indiquées.
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LOURDES 19 Avenue du Général Baron Maransin Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 46 38 89 96
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English :
Creative Art Workshop: Abstract Painting
A workshop where you can let your intuition guide you, play with shapes, and express your emotions through brushstrokes and colors.
Ages 9 and up. Donation-based participation starting at 3 ?
For more information, please contact us at the numbers listed.
L’événement Atelier d’art créatif au tiers-lieu Amassa Lourdes a été mis à jour le 2026-06-18 par OT de Lourdes|CDT65
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