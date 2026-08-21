Atelier d’Art Graphique « Attastir » – Dessin Géométrique Traditionnel -, Grande Mosquée Mohammed VI, Saint-Étienne

Informations pratiques

Atelier d’Art Graphique « Attastir » – Dessin Géométrique Traditionnel – Samedi 19 septembre, 11h30 Grande Mosquée Mohammed VI Loire

Accessible aux participants âgés de 16 ans et plus – Inscription gratuite en ligne obligatoire à l’aide de ce lien : https://forms.gle/KKGu6hHZibFriHiZ9

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

Découvrez « Attastir », l’art du tracé linéaire géométrique. Maniez la règle et le compas. Profitez de cette occasion exclusive !

Attastir, ou la science du tracé régulateur linéaire, représente l’un des sommets les plus remarquables de la rigueur géométrique et de la pureté ornementale de l’art traditionnel marocain. Cette discipline ancestrale régit toute l’architecture décorative de la Grande Mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne, se matérialisant avec grâce dans les panneaux sculptés de plâtre, les plafonds monumentaux en bois de cèdre, ou encore les entrelacs complexes du Zellige.

À partir d’un cercle d’origine et d’un point central unique, le tracé engendre un réseau géométrique d’une harmonie absolue.

Animé par Oumaima et Chaimaa, lauréates de l’Académie des Arts Traditionnels de Casablanca, cet atelier de 2 heures propose une immersion théorique et pratique dans la construction de ces figures.

Proposé pour la toute première fois à la mosquée, cet événement exceptionnel constitue une occasion unique de s’initier à cet art d’excellence, avec un seul et unique créneau disponible tout au long du week-end.

Après avoir tracé leur propre rosace à la règle et au compas, les participants reporteront leur tracé technique sur un papier d’art à l’aide d’un papier calque, avant de le mettre en couleur selon leur sensibilité esthétique, et repartiront avec l’ensemble de leurs travaux d’art géométrique.

Informations Pratiques :

Durée de la séance : 2h00

Âge minimum : 16 ans

Tarif : Gratuit

Session unique : samedi de 11h30 à 13h30

Inscription en ligne obligatoire– Matériel fourni.

Réservez dès maintenant votre place en remplissant ce formulaire en ligne accessible à l’aide de ce lien :https://forms.gle/KKGu6hHZibFriHiZ9

Grande Mosquée Mohammed VI 64, rue Dr. Henri et Bernard Muller, 42000 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 57 54 21 http://lagmse.org https://www.instagram.com/grandemosqueemohammedvi [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/KKGu6hHZibFriHiZ9 »}] [{« link »: « https://forms.gle/KKGu6hHZibFriHiZ9 »}] La Grande Mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne est un monument incontournable, impressionnante par sa décoration purement marocaine et la finesse de son exécution. Elle est aujourd’hui un monument des arts et de la culture à Saint-Étienne.

Découvrez « Attastir », l’art du tracé linéaire géométrique. Maniez la règle et le compas. Profitez de cette occasion exclusive !

©GMSE.IA.HA