Atelier d’arts-plastiques adultes-Estives et transhumance CAUTERETS Cauterets
mercredi 19 août 2026 · CAUTERETS · Cauterets
Informations pratiques
Cauterets
Atelier d’arts-plastiques adultes-Estives et transhumance
CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 15:00:00
fin : 2026-08-19 18:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Atelier d’arts-plastiques adultes-Estives et transhumance.
Atelier animé par Béatrice De Barros A partir de 15 ans Gratuit Inscription à la médiathèque
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CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96
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English :
Adult Visual Arts Workshop: Summer Pastures and Transhumance.
Workshop led by Béatrice De Barros Ages 15 and up Free Register at the media center
L’événement Atelier d’arts-plastiques adultes-Estives et transhumance Cauterets a été mis à jour le 2026-08-10 par OT de Cauterets|CDT65
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