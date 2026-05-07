Atelier d’arts-plastiques adultes Francois POMPON ( l’animal) CAUTERETS Cauterets

Cauterets

Atelier d’arts-plastiques adultes Francois POMPON ( l’animal)

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 14:30:00

fin : 2026-06-03 17:30:00

Date(s) :

2026-06-03

Atelier animé par Jean-Jacques Abdallah A partir de 15 ans Gratuit Inscription à la médiathèque

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CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96

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English :

Workshop led by Jean-Jacques Abdallah Ages 15 and up Free Registration at the media library

L’événement Atelier d’arts-plastiques adultes Francois POMPON ( l’animal) Cauterets a été mis à jour le 2026-05-07 par OT de Cauterets|CDT65