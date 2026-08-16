Atelier d’arts-plastiques adultes-Millet le glanage CAUTERETS Cauterets

Informations pratiques

Cauterets

Atelier d’arts-plastiques adultes-Millet le glanage

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 15:00:00

fin : 2026-08-26 18:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Atelier animé par Béatrice De Barros- A partir de 15 ans Gratuit Inscription à la médiathèque. Gratuit

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CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96

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English :

Workshop led by Béatrice De Barros—Ages 15 and up Free—Register at the media center. Free

L’événement Atelier d’arts-plastiques adultes-Millet le glanage Cauterets a été mis à jour le 2026-08-10 par OT de Cauterets|CDT65