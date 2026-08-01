Atelier d’arts-plastiques enfants-Estives et transhumance CAUTERETS Cauterets

Informations pratiques

Cauterets

Atelier d’arts-plastiques enfants-Estives et transhumance

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 15:00:00

fin : 2026-08-20 17:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Atelier d’arts-plastiques enfants-Estives et transhumance.

Atelier animé par Béatrice De Barros A partir de 7 ans Gratuit Inscription à la médiathèque

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CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96

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English :

Children’s Art Workshop: Summer Pastures and Transhumance.

Workshop led by Béatrice De Barros Ages 7 and up Free Register at the media center

L’événement Atelier d’arts-plastiques enfants-Estives et transhumance Cauterets a été mis à jour le 2026-08-10 par OT de Cauterets|CDT65