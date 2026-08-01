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AGENDA · Cauterets

Atelier d’arts-plastiques enfants-Millet le glanage CAUTERETS Cauterets

jeudi 27 août 2026 · CAUTERETS · Cauterets

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
CAUTERETS
Adresse
2 Esplanade des Œufs
Ville
65110 Cauterets
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Cauterets

Atelier d’arts-plastiques enfants-Millet le glanage

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 15:00:00
fin : 2026-08-27 17:00:00

Date(s) :
2026-08-27

Atelier animé par Béatrice De Barros- A partir de 7 ans Gratuit Inscription à la médiathèque. Gratuit
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CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96 

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English :

Workshop led by Béatrice De Barros—For ages 7 and up Free—Register at the media center. Free

L’événement Atelier d’arts-plastiques enfants-Millet le glanage Cauterets a été mis à jour le 2026-08-10 par OT de Cauterets|CDT65

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