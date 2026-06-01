Atelier d’arts plastiques sensoriel avec Joly Papiers, Bibliothèque des Dominicains, Colmar

Atelier d’arts plastiques sensoriel avec Joly Papiers Samedi 6 juin, 14h00 Bibliothèque des Dominicains Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Au coeur du cloître de la bibliothèque,

Joly Papiers proposera une immersion, un voyage sensoriel, une expérience et découverte artistique pour explorer le cloître à travers: “Un autre regard”. Les participants (tout public) pourront découvrir les espaces à travers différentes installations leur permettant de toucher, sentir, observer le lieu avec un autre regard. Une fois l’expérience faite, ils pourront la retransposer par le dessin, sur des petits formats de papier carré. Ils pourront ensuite accrocher leurs créations dans l’espace prévu pour contribuer à une œuvre collective. Sous forme de parcours, le public pourra explorer le cloître enposant un regard différent. Les installations proposées aboutiront à un moment artistique où découverte sensorielle et poésie du lieu pourront se rencontrer!

Les participants (tout public) pourront découvrir les espaces à travers différentes installations leur permettant de toucher, sentir, observer le lieu avec un autre regard. Une fois l’expérience faite, ils pourront la retransposer par le dessin, sur des petits formats de papier carré. Ils pourront ensuite accrocher leurs créations dans l’espace prévu pour contribuer à une œuvre collective. Sous forme de parcours, le public pourra explorer le cloître enposant un regard différent. Les installations proposées aboutiront à un moment artistique où découverte sensorielle et poésie du lieu pourront se rencontrer! Objectifs: Observer, explorer, expérimenter le cloître sous un autre angle, toucher, ressentir, découvrir des endroits surprenants et/ou peut-être jamais encore vus

Dessiner, interpréter et partager sa découverte

Réaliser une œuvre collective

Aiguiser ses sens et se relier à son imaginaire

Apprendre de nouvelles façons de faire, se laisser surprendre.

Bibliothèque des Dominicains 1 Place des Martyrs de la Résistance, 68000 Colmar, France Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est 0389244818 https://bibliotheque.colmar.fr Depuis 1951, la bibliothèque municipale est installée dans un bâtiment du XVIIIe siècle. Issue du regroupement des bibliothèques monastiques en 1803, elle s’est recentrée depuis 2012 sur ses missions patrimoniales. Elle conserve 1 217 manuscrits (dont un tiers médiévaux), 2 300 incunables – le deuxième fonds de France après Paris –, 50 000 livres imprimés entre les XVIe et XVIIIe siècles, et près de 40 000 alsatiques. Le Cabinet des Estampes complète cet ensemble avec gravures, photographies et cartes. Ce lieu témoigne de l’histoire intellectuelle, religieuse et artistique de la région. Vélo : emplacements entre la bibliothèque et l’église des Dominicains / Réseau bus de la TRACE de Colmar Agglomération / Voiture : nombreux parkings à proximité

Au coeur du cloître de la bibliothèque,

©Bibliothèque des Dominicains