Atelier d’arts plastiques sensoriel avec Ocre Rouge, Bibliothèque des Dominicains, Colmar

Atelier d’arts plastiques sensoriel avec Ocre Rouge Samedi 6 juin, 14h00 Bibliothèque des Dominicains Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Dans le cadre de Rendez-vous aux jardins, le temps de dormance de la prairie fleurie permet de mettre l’accent sur le côté architectural du cloître, en y apportant couleurs fortes et motifs d’inspiration végétale.

Sous la thématique de la vue, il s’agit de donner à voir l’espace du cloître de façon inédite.

Nous souhaitons inviter le public à lire le lieu, pour y choisir différents éléments forts à mettre en valeur et intervenir de façon graphique, avec des moyens simples et efficaces, afin de proposer une vision unique et éphémère…

Un atelier en 3 temps:

Premier temps / Arpentage

Un arpentage et une lecture du lieu invite au choix des espaces à investir.

Dans un deuxième temps / Atelier

Les supports cartonnés sont découpés selon les surfaces et formes choisies, le système de fixation est défini et testé, puis nous fabriquons la peinture bleu outremer avec un liant à la colle de farine, pour peindre les supports.

Nous fabriquons également une peinture à base de pigment naturel noir, pour peindre du motif d’inspiration végétale sur les aplats bleu outremer.

Ainsi que la fabrication de peinture or, pour d’éventuels rehauts.

Dans un troisième temps / Installation

Les cartons peints viennent prendre place dans l’espace, fixations et assemblages.

Après observation et lecture entre les lignes, certains endroits du cloître sont judicieusement choisis (colonnes, cadres, …) et estimés en surface et en volumes.

Puis, fabrication de cartons pour habiller l’espace.

Des peintures sont composées, puis déposées sur les cartons.

Une palette chromatique forte et symbolique : bleu outremer, or, noir de vigne, et des motifs d’inspiration végétale.

Bibliothèque des Dominicains 1 Place des Martyrs de la Résistance, 68000 Colmar, France Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est 0389244818 https://bibliotheque.colmar.fr Depuis 1951, la bibliothèque municipale est installée dans un bâtiment du XVIIIe siècle. Issue du regroupement des bibliothèques monastiques en 1803, elle s’est recentrée depuis 2012 sur ses missions patrimoniales. Elle conserve 1 217 manuscrits (dont un tiers médiévaux), 2 300 incunables – le deuxième fonds de France après Paris –, 50 000 livres imprimés entre les XVIe et XVIIIe siècles, et près de 40 000 alsatiques. Le Cabinet des Estampes complète cet ensemble avec gravures, photographies et cartes. Ce lieu témoigne de l’histoire intellectuelle, religieuse et artistique de la région. Vélo : emplacements entre la bibliothèque et l’église des Dominicains / Réseau bus de la TRACE de Colmar Agglomération / Voiture : nombreux parkings à proximité

Dans le cadre de Rendez-vous aux jardins, le temps de dormance de la prairie fleurie permet de mettre l’accent sur le côté architectural du cloître, en y apportant couleurs fortes et motifs végétale.…

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