Visite sensorielle ‘Urbanisme, hygiénisme et jardins au temps du Reichsland’, Parc du Château d’Eau, Colmar

Visite sensorielle ‘Urbanisme, hygiénisme et jardins au temps du Reichsland’ 6 et 7 juin Parc du Château d’Eau Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

A l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, plongez dans une découverte immersive et inédite de l’histoire de Colmar à l’époque du Reichsland. Bénédicte Gonnet, guide-conférencière, fera appel à tous vos sens pour mieux appréhender l’évolution de la ville sous l’ère allemande. Participez à une expérience interactive, où vous serez pleinement acteur de la visite. Vous en apprendrez davantage sur l’urbanisme, l’hygiénisme et l’apparition des parcs et jardins de Colmar.

Visite adaptée à tous les âges.

Départ de la visite : Parc du Château d’Eau, Colmar

Durée : 1h30

Parc du Château d’Eau 11 Av. Raymond Poincaré, 68000 Colmar Colmar 68000 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-sensorielle-urbanisme-hygienisme-et-jardins-au-temps-du-reischland »}] Ce parc également appelé « parc de la cour d’appel » en raison de la proximité du tribunal, a été aménagé à la fin du XIXe siècle, lors de l’extension de Colmar vers le sud. Correspondant à l’un des plus hauts points de la ville, le site fut retenu pour accueillir le château d’eau qui devait réguler la distribution d’eau à Colmar. De style néo-gothique allemand, il fut construit entre 1884 et 1886. La cour d’appel quant à elle, fut édifiée entre 1902 et 1906. En 1907, un monument à la mémoire d’Auguste Bartholdi est érigé à l’entrée sud-est du parc. Le parc servit aux vignobles et jardins expérimentaux de la société d’horticulture et de viticulture. Entre 1959 et 1989, un pavillon accueillit également les collections du musée d’histoire naturelle. De ce riche passé botanique, de nombreux arbres remarquables restent témoins, notamment un spécimen de séquoia et un cyprès des marécages. Depuis le début des années 2000, une importante roseraie contribue à embellir un parc propice aux promenades ou au repos sur l’un de ses nombreux bancs.

A l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, plongez dans une découverte immersive et inédite de l’histoire de Colmar à l’époque du Reichsland. Bénédicte Gonnet, guide-conférencière, fera appel à tous à…

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