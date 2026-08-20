Informations pratiques

Atelier d’auto-réparation [Portes Ouvertes] Atelier solidaire Rennes Jeudi 10 septembre, 13h30 Ille-et-Vilaine

Venez réparer vos objets avec l’Atelier des Transitions !

_**Dans le cadre de la semaine des portes ouvertes de l’Atelier Solidaire**_

Venez réparer et apprendre à réparer vos objets avec l’Atelier des Transitions ! Quelles que soient vos compétences et connaissances, nous cherchons et apprenons ensemble pour faire durer les objets cassés.

Perticipation libre et gratuite, sans inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-10T13:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-10T18:30:00.000+02:00

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Atelier solidaire 3 boulevard Mounier Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine



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