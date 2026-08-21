Atelier d’auto-réparation [Portes Ouvertes], Atelier solidaire, Rennes

Informations pratiques

Atelier d’auto-réparation [Portes Ouvertes] Jeudi 10 septembre, 13h30 Atelier solidaire Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T13:30:00+02:00 – 2026-09-10T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-10T13:30:00+02:00 – 2026-09-10T18:30:00+02:00

Dans le cadre de la semaine des portes ouvertes de l’Atelier Solidaire

Venez réparer et apprendre à réparer vos objets avec l’Atelier des Transitions ! Quelles que soient vos compétences et connaissances, nous cherchons et apprenons ensemble pour faire durer les objets cassés.

Perticipation libre et gratuite, sans inscription.

Atelier solidaire 3 boulevard Mounier Rennes 35704 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne

Venez réparer vos objets avec l’Atelier des Transitions !