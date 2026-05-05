Atelier d’autoréparation à la préfecture de la Dordogne, Préfecture de la Dordogne, Périgueux
Atelier d’autoréparation à la préfecture de la Dordogne, Préfecture de la Dordogne, Périgueux mardi 5 mai 2026.
Atelier d’autoréparation à la préfecture de la Dordogne Mardi 5 mai, 11h00 Préfecture de la Dordogne Dordogne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T11:00:00+02:00 – 2026-05-05T14:00:00+02:00
Fin : 2026-05-05T11:00:00+02:00 – 2026-05-05T14:00:00+02:00
Atelier mobile proposant la réparation et l’entretien de vélos sur place, tout en transmettant les gestes techniques pour gagner en autonomie. 4 vélos maximum
EVENEMENT PRIVE – RESERVE AUX AGENTS DE LA PREFECTURE ET SERVICES ASSOCIÉS SUR INSCRIPTION
Préfecture de la Dordogne 2 Rue Paul Louis Courier, 24000 Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Atelier mobile proposant la réparation et l’entretien de vélos sur place, tout en transmettant les gestes techniques pour gagner en autonomie. 4 vélos maximum
MAI A VELO
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