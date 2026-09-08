Atelier de broderie collectif, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux

Informations pratiques

Atelier de broderie collectif Mercredi 9 septembre, 15h30 Bibliothèque Flora Tristan Gironde

Sur inscription, 2 créneaux possibles : de 15h30 à 16h30 ou de 16h30 à 17h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T15:30:00+02:00 – 2026-09-09T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-09T15:30:00+02:00 – 2026-09-09T17:30:00+02:00

Atelier d’initiation à la broderie pour créer collectivement le portrait de la peintre Rosa Bonheur.

Café et discussions autour de la notion de matrimoine.

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Venez participer à la création du portrait géant de Rosa Bonheur et échanger autour de la notion de matrimoine

©Cie La mort est dans la boîte