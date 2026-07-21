Informations pratiques

Balade urbaine au Grand Parc : « Le Grand Parc se met au vert ! » Quartier Grand Parc (Lieu de RDV communiqué à l’inscription) Bordeaux Samedi 29 août, 10h45

Des balades culturelles hors des sentiers battus pour (re)découvrir les quartiers méconnus de la Métropole à travers le regard d’habitants éloignés de l’emploi, dans une démarche d’insertion pro.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-29T10:45:00.000+02:00

Fin : 2026-08-29T12:15:00.000+02:00

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Quartier Grand Parc (Lieu de RDV communiqué à l’inscription) Grand Parc Bordeaux



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