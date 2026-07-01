Quartiers Sports au parc de la piscine Jean Zay, Parc de la piscine Jean Zay, Bordeaux
mardi 18 août 2026 · Parc de la piscine Jean Zay · Bordeaux
Informations pratiques
Quartiers Sports au parc de la piscine Jean Zay 18 et 19 août Parc de la piscine Jean Zay Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-18T14:00:00+02:00 – 2026-08-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-08-19T14:00:00+02:00 – 2026-08-19T20:00:00+02:00
Tout l’été, profitez du village sportif itinérant de la ville qui vous propose de multiples activités sportives, ludiques et culturelles. Les activités sont encadrées, gratuites et ouvertes à toutes et à tous ! Le village est ouvert du 14 juillet au 26 août.
- Du mardi au vendredi, il s’installe dans différents lieux de la ville, de 14h à 20h.
- Tous les samedis, il s’installe à la Plage du Lac, de 14h à 19h.
- Pas de Quartiers Sports du 11 au 15 août.
Chaque jour, à 18h, place à un rendez-vous sportif collectif mêlant douceur et énergie avec les éducateurs sportifs du village, en simultané :
- une séance de sport adulte
- une séance de sport enfant
Mardi 18 août
Activités sportives avec les clubs :
- Course d’orientation avec l’US Cenon (15h – 19h)
- Hip Hop avec l’AGJA (14h – 18h)
- Karaté avec l’AGJA (14h-18h)
- Sensibilisation Handisport avec le Comité Handisport de Gironde (14h – 17h)
- Skate avec Skate Holidays (14h – 18h)
- Taekwendo avec Dzmadada Dojo (14h -18h)
Activités sportives avec les éducateurs sportifs du village de 14h à 20h :
- Badminton
- Football
- Parcours de motricité
- Pilate
- Rugby
- Volley
- Yoga
- Zumba
Mercredi 19 août
Activités sportives avec les clubs :
- Course d’orientation avec l’US Cenon (15h – 19h)
- Hip Hop avec l’AGJA (14h – 18h)
- Karaté avec l’AGJA (14h-18h)
- Sensibilisation Handisport avec le Comité Handisport de Gironde (14h – 17h)
- Skate avec Skate Holidays (14h – 18h)
- Taekwendo avec Dzmadada Dojo (14h -18h)
Activités sportives avec les éducateurs sportifs du village de 14h à 20h :
- Badminton
- Football
- Parcours de motricité
- Pilate
- Rugby
- Volley
- Yoga
- Zumba
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DATES ET LIEUX – JUILLET & AOÛT
Cliquez pour accéder au programme chaque lieu.
Du mardi 14 au mercredi 15 juillet : Bande Sportive du Grand Parc (Grand Parc)
Du jeudi 16 au vendredi 17 juillet : Parc du Grand Parc (Grand Parc)
Samedi 18 juillet : Plage du Lac (Ginko)
Du mardi 21 au vendredi 24 juillet : Parc Pinçon (Benauge)
Samedi 25 juillet : Plage du Lac (Ginko)
Du mardi 28 au mercredi 29 juillet : Grande Prairie des Aubiers (Les Aubiers)
Du jeudi 30 au vendredi 31 juillet : Parc Monséjour (Stéhélin Monséjour)
Samedi 1er août : Plage du Lac (Ginko)
Du mardi 4 au mercredi 5 août : City Stade Port de la Lune (Bacalan)
Du jeudi 6 au vendredi 7 août : Square Roger Hypousteguy (Bacalan)
Samedi 8 août : Plage du Lac (Ginko)
Du mardi 18 au mercredi 19 août : Parc de la piscine Jean Zay (Stéhélin Monséjour)
Du jeudi 20 au vendredi 21 août : Place André Meunier (Sainte-Croix Gare Sacré cœur)
Samedi 22 août : Plage du Lac (Ginko)
Du mardi 25 au mercredi 26 août : Parc Carle Vernet (Belcier Armagnac)
Parc de la piscine Jean Zay 217 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-a-la-bande-sportive-du-grand-parc »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-parc-du-grand-parc »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-a-la-plage-du-lac »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-parc-pincon »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-a-la-grande-prairie-des-aubiers »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-parc-monsejour »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-city-stade-port-de-la-lune »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-square-roger-hypousteguy »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-parc-de-la-piscine-jean-zay »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-a-la-place-andre-meunier »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-parc-carle-vernet »}]
Du mardi 18 au mercredi 19 août, Quartiers Sports prend ses quartiers au parc de la piscine Jean Zay (Monséjour Stéhélin) quartierssports
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