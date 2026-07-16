Concert à Bordeaux: Ravel, Debussy, Kreisler, Cantemir, Mozart, Bach, Piazzolla, Vivaldi, Eglise Notre-Dame, Bordeaux

Informations pratiques

Concert à Bordeaux: Ravel, Debussy, Kreisler, Cantemir, Mozart, Bach, Piazzolla, Vivaldi Samedi 8 août, 20h00 Eglise Notre-Dame Gironde

Prestige 30€ ; Essentiel 25€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-08T20:00:00+02:00 – 2026-08-08T21:30:00+02:00

Fin : 2026-08-08T20:00:00+02:00 – 2026-08-08T21:30:00+02:00

Concert de musique classique exceptionnel à Bordeaux !

L’Ensemble Musicâme France va subjuguer l’Église Notre-Dame de Bordeaux le 8 août pour une soirée unique ! Cinq musiciens talentueux vous attendent pour un rendez-vous à ne pas manquer. Prenez vos places dès aujourd’hui !

Programme:

M. Ravel : Boléro

C. Debussy : Prélude à l’après-midi d’un faune

F. Kreisler : « Prélude & Allegro »

D. Cantemir : Peşrev Bûselik

W. A. Mozart : Concerto pour flûte en ré majeur – Allegro aperto

J. S. Bach / Ackmann : Concerto pour deux violons (version jazz) – Allegro

F. Doppler : Airs valaques

A. Piazzolla : Oblivion

A. Vivaldi : Les Quatre Saisons – « L’Été » : Presto

L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.

Eglise Notre-Dame Place du Chapelet, 4 Rue Mably, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://musicamefrance.com/concert/concert-bordeaux-ravel-debussy-mozart-vivaldi-musicamefrance/ »}]

Retrouvez l’Ensemble Musicâme France à l’église Notre-Dame de Bordeaux pour un incroyable concert de musique classique incontournable ! Billets disponibles dès aujourd’hui !

Musicâme France Production