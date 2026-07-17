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En juillet et aout, profitez des Olympiades dans les échoppes, Echoppe seniors Bastide-Queyries, Bordeaux

mardi 18 août 2026 · Echoppe seniors Bastide-Queyries · Bordeaux

En juillet et aout, profitez des Olympiades dans les échoppes, Echoppe seniors Bastide-Queyries, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Lieu
Echoppe seniors Bastide-Queyries
Adresse
13 allée jean Giono
Ville
33100 Bordeaux
Département
Gironde

En juillet et aout, profitez des Olympiades dans les échoppes Mardi 18 août, 14h00 Echoppe seniors Bastide-Queyries Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-18T14:00:00+02:00 – 2026-08-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-18T14:00:00+02:00 – 2026-08-18T16:00:00+02:00

Quizz spéciale JO et Temps convivial

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Les olympiades de l’été commencent !! Une fois par semaine, venez faire une activité physique de façon ludique avec les échoppes de la ville.

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