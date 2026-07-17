En juillet et aout, profitez des Olympiades dans les échoppes, Echoppe seniors Bastide-Queyries, Bordeaux

Informations pratiques

En juillet et aout, profitez des Olympiades dans les échoppes Mardi 18 août, 14h00 Echoppe seniors Bastide-Queyries Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-18T14:00:00+02:00 – 2026-08-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-18T14:00:00+02:00 – 2026-08-18T16:00:00+02:00

Quizz spéciale JO et Temps convivial

Echoppe seniors Bastide-Queyries 13 allée jean Giono Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0 800 625 885 »}, {« type »: « email », « value »: « seniors@mairie-bordeaux.fr »}]

Les olympiades de l’été commencent !! Une fois par semaine, venez faire une activité physique de façon ludique avec les échoppes de la ville.