En juillet et aout, profitez des Olympiades dans les échoppes, Echoppe seniors Bastide-Queyries, Bordeaux
mardi 18 août 2026 · Echoppe seniors Bastide-Queyries · Bordeaux
Informations pratiques
En juillet et aout, profitez des Olympiades dans les échoppes Mardi 18 août, 14h00 Echoppe seniors Bastide-Queyries Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-18T14:00:00+02:00 – 2026-08-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-18T14:00:00+02:00 – 2026-08-18T16:00:00+02:00
Quizz spéciale JO et Temps convivial
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Les olympiades de l’été commencent !! Une fois par semaine, venez faire une activité physique de façon ludique avec les échoppes de la ville.
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