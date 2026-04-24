FESTIVAL BORDEAUX 3×3 2026 – SUMMER TOUR, WOMEN’S SERIES & CHALLENGER, Placette de Munich, Bordeaux

FESTIVAL BORDEAUX 3×3 2026 – SUMMER TOUR, WOMEN’S SERIES & CHALLENGER 15 – 22 août Placette de Munich Gironde

Entrée Gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-15T10:00:00+02:00 – 2026-08-15T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-22T10:00:00+02:00 – 2026-08-22T23:59:00+02:00

Du 15 au 22 Août 2025 aura lieu le Festival Bordeaux 3×3 sur la Placette de Munich à Bordeaux.

Au programme:

Les finales régionales du Summer Tour – 15 et 16 Août.

Deux jours d’animations grand public – 17 et 18 Août.

Étape d’un tournoi international Féminin de Basketball 3×3, le Women’s Series – 19 et 20 Août.

Étape d’un tournoi international Masculin de Basketball 3×3, le Challenger – 21 et 22 Août

Tout au long du festival, seront organisé des animations musicales et urbaines.

Un village de stands sera mis en place avec des foodtrucks et une buvette.

Placette de Munich Placette de Munich, 33000, Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Accueil de 2 événements internationaux et des finales Régionales de Basketball 3×3 – 15 au 22 Août 2026 Bordeaux Ligue NAQ Basketball