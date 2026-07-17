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Visite croisée Les géants des mers, Musée Mer Marine, Bordeaux

samedi 29 août 2026 · Musée Mer Marine · Bordeaux

Visite croisée Les géants des mers, Musée Mer Marine, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
Musée Mer Marine
Adresse
89 Rue des Étrangers, Bordeaux
Ville
33300 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée du musée + 4 €. Sans réservation

Visite croisée Les géants des mers Samedi 29 août, 11h00 Musée Mer Marine Gironde

Entrée du musée + 4 €. Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-29T11:00:00+02:00 – 2026-08-29T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-29T11:00:00+02:00 – 2026-08-29T12:00:00+02:00

Au Musée Mer Marine, explorez l’histoire des paquebots transatlantiques à travers de grands modèles et objets historiques. La visite s’enrichit d’un éclairage du musée des Beaux-Arts sur les décors élaborés par Jean Dupas pour le paquebot Normandie

Lien vers l’événément original : https://www.musba-bordeaux.fr/visite-croisee-les-geants-des-mers

Musée Mer Marine 89 Rue des Étrangers, Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/visite-croisee-escale-sur-le-normandie »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/visite-croisee-les-geants-des-mers »}]
au musée Mer Marine, dans le cadre de l’exposition ‘Jean Dupas & Co. Le grand Art déco’

Jean Dupas, Le Char de Poséidon, 1934, détail, Le Havre, musée d’art moderne André Malraux, ADAGP Paris, 2026 © MuMa Le Havre, photo : Charles Maslard.

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