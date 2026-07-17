Visite croisée Les géants des mers, Musée Mer Marine, Bordeaux

Informations pratiques

Visite croisée Les géants des mers Samedi 29 août, 11h00 Musée Mer Marine Gironde

Entrée du musée + 4 €. Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T11:00:00+02:00 – 2026-08-29T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T11:00:00+02:00 – 2026-08-29T12:00:00+02:00

Au Musée Mer Marine, explorez l’histoire des paquebots transatlantiques à travers de grands modèles et objets historiques. La visite s’enrichit d’un éclairage du musée des Beaux-Arts sur les décors élaborés par Jean Dupas pour le paquebot Normandie.

À noter : visite croisée à deux voix Escale sur le Normandie à la Galerie des Beaux-Arts à 15h30 avec le Musée Mer Marine.

Lien vers l’événément original : https://www.musba-bordeaux.fr/visite-croisee-les-geants-des-mers

Musée Mer Marine 89 Rue des Étrangers, Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/visite-croisee-escale-sur-le-normandie »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/visite-croisee-les-geants-des-mers »}]

au musée Mer Marine, dans le cadre de l’exposition ‘Jean Dupas & Co. Le grand Art déco’

Jean Dupas, Le Char de Poséidon, 1934, détail, Le Havre, musée d’art moderne André Malraux, ADAGP Paris, 2026 © MuMa Le Havre, photo : Charles Maslard.