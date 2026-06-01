Atelier de calligraphie au jardin, Musée Louis Vouland, Avignon

Atelier de calligraphie au jardin Dimanche 7 juin, 16h00 Musée Louis Vouland Vaucluse

Limité à 10 participants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Atelier de calligraphie au jardin

À partir de 10 ans

Dimanche 7 juin de 16h à 18h

Ji Dahai, peintre calligraphe, vous présente ses œuvres de l’exposition « Résurgence » avant de vous faire découvrir l’art ancestral de la calligraphie au jardin.

Né en pleine Révolution culturelle, Ji Dahai a grandi à Beijing. Il a appris la calligraphie auprès de son grand-père puis la peinture auprès de l’artiste Lai Shaoqi. Après des études de français, il devient calligraphe et vit en Provence depuis 2005.

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Le jardin du Musée Vouland est traversé par le Canal de Vaucluse. Après d’importants travaux réalisés en 2017, il est en pleine renaissance. La première tranche d’un projet imaginé pour un jardin de musée au XXIe siècle, à la fois prolongement sensible et sensoriel des collections, évocation de l’histoire du lieu, ancien couvent des Dominicains, et propice à la vie et la biodiversité. Tarif normal: 6 euros, Tarif réduit: 4 euros, gratuit – 26 ans

Atelier de calligraphie au jardin

© Musée Vouland