Atelier de calligraphie, Médiathèque Ormédo, Orvault

Atelier de calligraphie Samedi 18 avril, 15h00 Médiathèque Ormédo Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T18:00:00+02:00

Avec Lahcen Oujddi

Artiste calligraphe, amoureux de la langue arabe et du métissage des cultures, Lahcen Oujddi fera découvrir la calligraphie arabe. Vous utiliserez les outils du calligraphe – calame, encre et papier – et vous vous initierez aux premiers gestes de la calligraphie arabe.

À mi-chemin entre la peinture et l’écriture, cet atelier vous fera découvrir une autre culture et vous permettra de vous amuser tout en apprenant.

Samedi 18 avril · de 15h à 18h · Ormédo · tout public

Médiathèque Ormédo 2 Promenade de l’Europe, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Un atelier de calligraphie arabe atelier calligraphie