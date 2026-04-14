Atelier de calligraphie, Médiathèque Ormédo, Orvault
Atelier de calligraphie, Médiathèque Ormédo, Orvault samedi 18 avril 2026.
Atelier de calligraphie Samedi 18 avril, 15h00 Médiathèque Ormédo Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T18:00:00+02:00
Avec Lahcen Oujddi
Artiste calligraphe, amoureux de la langue arabe et du métissage des cultures, Lahcen Oujddi fera découvrir la calligraphie arabe. Vous utiliserez les outils du calligraphe – calame, encre et papier – et vous vous initierez aux premiers gestes de la calligraphie arabe.
À mi-chemin entre la peinture et l’écriture, cet atelier vous fera découvrir une autre culture et vous permettra de vous amuser tout en apprenant.
Samedi 18 avril · de 15h à 18h · Ormédo · tout public
Médiathèque Ormédo 2 Promenade de l’Europe, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Un atelier de calligraphie arabe atelier calligraphie
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