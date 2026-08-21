Atelier de collage sonore et photographique, Archives municipales et métropolitaines, Saint-Étienne

Informations pratiques

Atelier de collage sonore et photographique Dimanche 20 septembre, 15h00 Archives municipales et métropolitaines Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les archives et la cinémathèque de Saint-Etienne ont accueilli les artistes Clémence Culic, réalisatrice sonore-vidéaste, et Benoît Gomez-Kaine, photographe-vidéaste pour une résidence artistique dans les quartiers Beaubrun, Tarentaize et Couriot.

Alors que leur résidence touche à sa fin, il et elle proposent un atelier de collage sonore et photographique à partir de documents tirés des archives et de la cinémathèque et de leur collecte réalisée dans le quartier. Les participants découvriront leur démarche artistique et produiront leur propre collage, qu’ils recevront par courriel.

L’atelier se déroule en continu

Archives municipales et métropolitaines 164 Cours Fauriel, 42100 Saint-Étienne, France Saint-Étienne 42100 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477344041 https://archives.saint-etienne.fr Les Archives municipales et métropolitaines occupent une place singulière dans le paysage culturel stéphanois. Elles ont pour missions de collecter, classer, conserver et communiquer les archives produites par les services municipaux.

Les archives et la cinémathèque de Saint-Etienne ont accueilli les artistes Clémence Culic, réalisatrice sonore-vidéaste, et Benoît Gomez-Kaine, photographe-vidéaste pour une résidence artistique les…

© Benoît Gomez-Kaine