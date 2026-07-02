Atelier de conscience corporelle & ancrage les pieds dans le sable Ault
mercredi 19 août 2026 · Ault
Informations pratiques
Ault
Atelier de conscience corporelle & ancrage les pieds dans le sable
Ault Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 11:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Ressourcez vous au contact des éléments puissants de la plage d’Ault et ses falaises, les pieds dans le sable à marée basse! Reconnectés au corps, au souffle, nous nous ancrerons et dénouerons nos tensions, par des mouvements doux, avec attention aux sensations profondes de vitalité, suivis d’une relaxation sonore.
Réservation https://koalendar.com/e/meet-with-bettina-lanchais
Durée 1h30 A partir de 16 ans
Gratuit, offert par la commune d’Ault.
Ressourcez vous au contact des éléments puissants de la plage d’Ault et ses falaises, les pieds dans le sable à marée basse! Reconnectés au corps, au souffle, nous nous ancrerons et dénouerons nos tensions, par des mouvements doux, avec attention aux sensations profondes de vitalité, suivis d’une relaxation sonore.
Réservation https://koalendar.com/e/meet-with-bettina-lanchais
Durée 1h30 A partir de 16 ans
Gratuit, offert par la commune d’Ault. .
Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 63 41 16 44 bettinalanchais@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Recharge your energy by connecting with the powerful elements of Ault Beach and its cliffs, with your feet in the sand at low tide! Reconnecting with our bodies and our breath, we’ll ground ourselves and release tension through gentle movements, focusing on deep sensations of vitality, followed by a sound meditation.
Reservations: https://koalendar.com/e/meet-with-bettina-lanchais
Duration: 1 hour 30 minutes Ages 16 and up
Free, courtesy of the town of Ault.
L’événement Atelier de conscience corporelle & ancrage les pieds dans le sable Ault a été mis à jour le 2026-07-02 par DESTINATION LE TREPORT MERS
À voir aussi à Ault (Somme)
- Ault en musiques Concert Un air de… Frédéric Chopin Ault 7 juillet 2026
- Longe côte Ault 7 juillet 2026
- Ault en musiques Concert Un air de…cordes en fête Le Bois de Cise Ault 8 juillet 2026
- Longe côte Sortie estivale reservée aux adolescents Ault 8 juillet 2026
- Initiation à la vannerie enfant Ault 8 juillet 2026