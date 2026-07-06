Atelier de création de bracelets japonais kumihimo Bibliothèque Saint-Eloi Paris

Informations pratiques

Le kumihimo ou “corde tressée” en japonais, est un art traditionnel employé autant par les samouraïs que dans les temples ou dans l’artisanat.

Vous apprendrez à créer simplement et de manière amusante, un joli bracelet pour vous, pour offrir ou pour décorer vos affaires personnelles.

Un brin de Japon à la portée de tous et toutes !

tout public, dès 8 ans

sur inscription à partir du 24 septembre

Dans le cadre des Mordus du Manga, la bibliothèque Saint-Eloi vous invite à un atelier de création de bracelets japonais !

Le samedi 24 octobre 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit

Inscription à partir du 24 septembre

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-24T19:00:00+02:00

fin : 2026-10-24T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-24T16:00:00+02:00_2026-10-24T17:30:00+02:00

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-saint-eloi-1725 +33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/



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