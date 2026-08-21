Atelier de création de toupie en argile, Parc du château de Montrozier, Montrozier

Informations pratiques

Atelier de création de toupie en argile 19 et 20 septembre Parc du château de Montrozier Aveyron

Activité libre et gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Initiez-vous aux techniques de modelage lors d’un atelier de création de toupies en argile, animé par les médiateurs de l’Espace archéologique départemental. Les participants façonneront puis décoreront leur propre toupie, avant de repartir avec leur création.

Parc du château de Montrozier Le Bourg, 12630 Montrozier Montrozier 12630 Aveyron Occitanie Le château actuel, initialement construit au XIIIe siècle, est attribuable principalement à la seconde moitié du XVe siècle. C’est une construction défensive volontairement archaïsante avec des mâchicoulis, peu utilisables, dont l’appareil régulier et les fonds en arcades sont très soignés. Le château de Montrozier est un des rares édifices de cette époque encore habité. RN 88 entre Rodez et Sévérac-le-Château.

Atelier de création de toupie en argile

©Alain Soubrié – Photothèque Département de l’Aveyron