Conférence : Le travail du verre à l’époque moderne en Rouergue : l’exemple du four de Noyès (Camboulazet), Espace archéologique, Montrozier

Informations pratiques

Conférence : Le travail du verre à l’époque moderne en Rouergue : l’exemple du four de Noyès (Camboulazet) Samedi 19 septembre, 15h00 Espace archéologique Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Le travail du verre à l’époque moderne en Rouergue : l’exemple du four de Noyès (Camboulazet)

Découvrez les résultats des recherches menées autour du four de verrier de Noyès, à Camboulazet, lors d’une conférence animée par Nathalie Albinet, archéologue au Département de l’Aveyron.

Mis au jour lors d’une évaluation archéologique, ce four de la fin de l’époque moderne apporte un éclairage inédit sur l’activité verrière dans le Ségala. Cette découverte enrichit les connaissances sur les techniques de fabrication du verre et sur l’histoire des verreries de cette région du Rouergue.

Espace archéologique Rue du musée, 12630 Montrozier Montrozier 12630 Aveyron Occitanie 0565707500 https://musees.aveyron.fr/ https://facebook.com/espace.archeologique Espace archéologique proposant des activités pour tous et des expositions sur des sites archéologiques locaux et départementaux. Parking, parking bus

Le travail du verre à l’époque moderne en Rouergue : l’exemple du four de Noyès (Camboulazet) par Nathalie Albinet, archéologue au Département de l’Aveyron

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