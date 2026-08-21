Projection : Fouilles archéologiques à Roquemissou (Aveyron) : 9000 ans d’histoire préhistorique, Espace archéologique, Montrozier

Informations pratiques

Projection : Fouilles archéologiques à Roquemissou (Aveyron) : 9000 ans d’histoire préhistorique 19 et 20 septembre Espace archéologique Aveyron

Gratuit. Sans réservation. Projections pour tous, nombre de places limité. Rendez-vous dans la salle communale jouxtant le musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Diffusion du documentaire « Fouilles archéologiques à Roquemissou (Aveyron) : 9000 ans d’histoire préhistorique »

Présentation de la série documentaires Carnets de fouilles :

Comment filmer l’archéologie autrement ?

Sans voix off autoritaire.

Sans musique triomphante.

Sans reconstitutions spectaculaires ni images de synthèse rassurantes.

Filmer non pas l’événement, mais le travail.

Non pas la découverte mise en scène, mais la patience du geste.

La terre que l’on enlève millimètre après millimètre.

Le doute qui accompagne chaque interprétation.

Refuser la machine industrielle du documentaire formaté.

Assumer la lenteur.

La fragilité.

Le regard situé.

« Carnets de Fouilles » tente une autre voie :

celle d’un cinéma artisanal, au plus près des archéologues, de leurs gestes, de leurs silences, de leurs hésitations.

Espace archéologique Rue du musée, 12630 Montrozier Montrozier 12630 Aveyron Occitanie 0565707500 https://musees.aveyron.fr/ https://facebook.com/espace.archeologique Espace archéologique proposant des activités pour tous et des expositions sur des sites archéologiques locaux et départementaux. Parking, parking bus

Diffusion du documentaire « Fouilles archéologiques à Roquemissou (Aveyron) : 9000 ans d’histoire préhistorique »

© Stéphane Kowalczyk