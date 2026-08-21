Théâtre, spectacle et campement gaulois dans le parc du château !, Parc du château de Montrozier, Montrozier
samedi 19 septembre 2026 · Parc du château de Montrozier · Montrozier
Informations pratiques
Théâtre, spectacle et campement gaulois dans le parc du château ! 19 et 20 septembre Parc du château de Montrozier Aveyron
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Théâtre, spectacle et campement dans le parc du château !
Le parc du château de Montrozier devient un véritable camp historique le temps d’un week-end !
Activités, ateliers, démonstrations et spectacles vous plongent de la Préhistoire à l’époque gallo-romaine, grâce à la présence des Eleutètes, troupe de reconstitution historique passionnée.
Plongez dans le quotidien des Gaulois :
• reconstitution de campement avec plusieurs échoppes dont une tente romaine en cuir, un râtelier pour présenter les armes
• expositions d’objets et d’armes
• démonstrations d’artisanat et de combats
Des ateliers pour toute la famille :
• atelier frappe de monnaie
• atelier fabrication de fibules et présentation de bijoux
• atelier culinaire
• cotte de maille
• combats enfants + course de chevaux en bois
Spectacles et démonstrations à ne pas manquer :
À 16h – Affrontements gaulois contre romains. Ambiance garantie !
À 17h – Théâtre : La coalition d’Epona
Fresque théâtre mêlant historicité et humour décalé. Pendant 30 minutes, combats, alliance et soupçons d’espionnage romain, se jouent au plus prêt d’un public qui devient témoin et peut être complice.
Une pièce écrite et mise en scène par Gwendolyne Bayle.
Parc du château de Montrozier Le Bourg, 12630 Montrozier Montrozier 12630 Aveyron Occitanie Le château actuel, initialement construit au XIIIe siècle, est attribuable principalement à la seconde moitié du XVe siècle. C’est une construction défensive volontairement archaïsante avec des mâchicoulis, peu utilisables, dont l’appareil régulier et les fonds en arcades sont très soignés. Le château de Montrozier est un des rares édifices de cette époque encore habité. RN 88 entre Rodez et Sévérac-le-Château.
Théâtre, spectacle et campement dans le parc du château !
© Alain Soubrié – Photothèque Département de l’Aveyron
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