Conférence : Aux sources de l’Aveyron et de la Serre. 5000 ans du peuplement, Espace archéologique, Montrozier

Informations pratiques

Conférence : Aux sources de l’Aveyron et de la Serre. 5000 ans du peuplement Dimanche 20 septembre, 15h00 Espace archéologique Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

« Aux sources de l’Aveyron et de la Serre. 5000 ans du peuplement. Quelques exemples de sites archéologiques » par Philippe Gruat, directeur de la Direction de l’Archéologie de L’Aveyron.

La haute vallée de l’Aveyron et son affluent la Serre constituent des couloirs de peuplement dès la Préhistoire ancienne.

Durant la fin du Néolithique, une remarquable concentration de dolmens s’étend sur les plateaux calcaires bordant ces vallées, notamment à Buzeins et à Gaillac-d’Aveyron. A partir de la fin de l’Age du Bronze, la butte de Sévérac-le-Château devient le siège d’un important habitat fortifié autour duquel s’égrènent plusieurs autres habitats secondaires et des nécropoles tumulaires, parfois de riches tombes aristocratiques féminines et masculines.

Ce secteur est situé au carrefour d’un axe commercial nord-sud qui relie au plus court la Méditerranée au Massif central – soit peu ou prou le tracé de l’actuelle autoroute A75 – et de la vallée de l’Aveyron, d’orientation est-ouest.

Durant la période gallo-romaine, le peuplement s’accentue comme l’attestent de nombreux sites : de la villa de Saint-Saturnin-de-Lenne à celle d’Altès, du sanctuaire antique du Puech de Buzeins à celui de la butte de Sévérac, de la borne milliaire du Villaret à la trousse d’oculiste de l’Azuel à Saint-Urbain, entre autres.

Espace archéologique Rue du musée, 12630 Montrozier Montrozier 12630 Aveyron Occitanie 0565707500 https://musees.aveyron.fr/ https://facebook.com/espace.archeologique Espace archéologique proposant des activités pour tous et des expositions sur des sites archéologiques locaux et départementaux. Parking, parking bus

« Aux sources de l’Aveyron et de la Serre. 5000 ans du peuplement. Quelques exemples de sites archéologiques » par Philippe Gruat, directeur de la Direction de l’Archéologie de L’Aveyron.

© Philippe Gruat